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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.12.2022 09:36
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ADEM YORAT 16.12.2022 13 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088886


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BIST En Aktif Hisseler12:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CASA 190,40 1.955.408 % 9,99  
PLTUR 16,11 6.567.902 % 9,97  
OTTO 97,10 972.651 % 9,97  
VKING 20,76 760.584 % 9,96  
SNKRN 24,74 859.270 % 9,96  
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12:10 Alış Satış %  
Dolar 18,6626 18,6694 % 0,09  
Euro 19,8367 19,8528 % 0,22  
Sterlin 22,6041 22,7175 % -0,16  
Frank 20,0815 20,2024 % 0,21  
Riyal 4,9458 4,9706 % 0,03  
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12:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 -3,53  
Altın Gr. 1.089 1.089 -0,93  
Cumhuriyet 7.303 7.414 42,00  
Tam 7.341 7.391 -6,00  
Yarım 3.566 3.613 -3,00  
Çeyrek 1.783 1.806 -1,00  
Gümüş.Ons 23,89 23,92 -0,27  
Gümüş Gr. 14,34 14,36 -0,14  
B. Petrol 80,34 80,34 0,35  
Seans Raporu 12:10
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