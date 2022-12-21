CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.12.2022 09:37
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ADEM YORAT 16.12.2022 13 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088887
BIST
12:105.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 23,20
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
12:1018,6694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
12:1019,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0435
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
12:101.089,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.089,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler12:08
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.548.522
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,00
|6.794.692
|% -5,68
|
|RHEAG
|4,29
|2.477.171
|% -4,67
|
|RYSAS
|23,88
|35.802.204
|% -4,48
|
|PCILT
|32,60
|7.564.394
|% -4,34
|
|THYAO
|144,20
|3.113.698.974
|% -1,17
|
|AKBNK
|20,60
|2.890.797.854
|% 3,00
|
|VAKBN
|12,72
|2.782.210.556
|% 0,24
|
|SAHOL
|42,70
|2.564.950.943
|% 3,09
|
|ISCTR
|13,06
|2.526.173.246
|% 0,77
|
|VAKBN
|12,72
|2.782.210.556
|% 0,24
|
|EKGYO
|8,13
|1.695.965.231
|% -0,73
|
|YKBNK
|12,34
|2.411.726.836
|% 0,73
|
|ADESE
|2,11
|410.084.182
|% -1,86
|
|ISCTR
|13,06
|2.526.173.246
|% 0,77
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6616
|18,6727
|% 0,11
|
|Euro
|19,8393
|19,8538
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6011
|22,7145
|% -0,17
|
|Frank
|20,0767
|20,1976
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9452
|4,9700
|% 0,02
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,77
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|0,09
|
|Cumhuriyet
|7.307
|7.417
|45,00
|
|Tam
|7.348
|7.398
|1,00
|
|Yarım
|3.569
|3.617
|1,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.808
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,38
|-0,11
|
|B. Petrol
|80,15
|80,15
|0,16
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, PETKM
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12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, SAHOL, AKBNK
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 57 artarak (% 0.35 ) 4, 779
-
12:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, OZSUB, PLTUR, OTTO, UMPAS, EGEPO, BRKVY, SNKRN, OZGYO, CASA
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12:23
EGEEN, ATATP, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında