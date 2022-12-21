CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.12.2022 09:38
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ADEM YORAT 16.12.2022 13 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088889
BIST
12:165.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 18,65
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
12:1618,6660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
12:1619,8544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0451
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
12:161.089,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,20
|Açılış
|: 1.089,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler12:14
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.629.410
|% 9,97
|
|EGEEN
|5.340,90
|393.835.837
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,60
|6.860.823
|% -5,44
|
|RHEAG
|4,26
|2.596.061
|% -5,33
|
|MMCAS
|6,01
|441.885
|% -4,30
|
|RYSAS
|23,96
|36.265.385
|% -4,16
|
|THYAO
|144,00
|3.155.190.987
|% -1,30
|
|AKBNK
|20,60
|2.942.432.559
|% 3,00
|
|VAKBN
|12,76
|2.829.154.731
|% 0,55
|
|SAHOL
|42,80
|2.634.901.119
|% 3,33
|
|ISCTR
|13,05
|2.581.989.828
|% 0,69
|
|VAKBN
|12,76
|2.829.154.731
|% 0,55
|
|EKGYO
|8,12
|1.741.477.891
|% -0,85
|
|YKBNK
|12,35
|2.461.786.588
|% 0,82
|
|ISCTR
|13,05
|2.581.989.828
|% 0,69
|
|ADESE
|2,11
|412.805.015
|% -1,86
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6638
|18,6687
|% 0,09
|
|Euro
|19,8331
|19,8480
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6093
|22,7227
|% -0,13
|
|Frank
|20,0838
|20,2048
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9461
|4,9709
|% 0,04
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-3,53
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.414
|42,00
|
|Tam
|7.341
|7.391
|-6,00
|
|Yarım
|3.566
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,14
|
|B. Petrol
|80,34
|80,34
|0,35
|