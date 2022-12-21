CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.12.2022 09:38
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ADEM YORAT 16.12.2022 13 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088890
BIST
12:085.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 26,72
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
12:0818,6669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
12:0819,8518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0425
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
12:081.089,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,07
|Açılış
|: 1.089,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler12:08
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.567.902
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,21
|2.498.233
|% -6,44
|
|PAMEL
|234,00
|6.841.697
|% -5,68
|
|MMCAS
|6,01
|441.885
|% -4,30
|
|PCILT
|32,62
|7.585.777
|% -4,28
|
|THYAO
|144,10
|3.124.376.971
|% -1,23
|
|AKBNK
|20,56
|2.904.449.456
|% 2,80
|
|VAKBN
|12,72
|2.803.261.702
|% 0,24
|
|SAHOL
|42,78
|2.597.355.195
|% 3,28
|
|ISCTR
|13,03
|2.542.378.110
|% 0,54
|
|VAKBN
|12,72
|2.803.261.702
|% 0,24
|
|EKGYO
|8,15
|1.711.991.213
|% -0,49
|
|YKBNK
|12,33
|2.424.883.783
|% 0,65
|
|ISCTR
|13,03
|2.542.378.110
|% 0,54
|
|ADESE
|2,11
|410.580.580
|% -1,86
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6639
|18,6669
|% 0,08
|
|Euro
|19,8343
|19,8518
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,6041
|22,7175
|% -0,16
|
|Frank
|20,0815
|20,2024
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9458
|4,9706
|% 0,03
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-1,79
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.339
|7.391
|-6,00
|
|Yarım
|3.565
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,14
|
|B. Petrol
|80,12
|80,12
|0,13
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, PETKM
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, SAHOL, AKBNK
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 57 artarak (% 0.35 ) 4, 779
-
12:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKING, OZSUB, PLTUR, OTTO, UMPAS, EGEPO, BRKVY, SNKRN, OZGYO, CASA
-
12:23
EGEEN, ATATP, ATSYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında