CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.12.2022 09:38
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ADEM YORAT 16.12.2022 13 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088891
BIST
12:085.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 26,72
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
12:0818,6727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
12:0819,8538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0445
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
12:081.089,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.089,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler12:08
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.548.522
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,00
|6.794.692
|% -5,68
|
|RHEAG
|4,29
|2.477.171
|% -4,67
|
|RYSAS
|23,88
|35.802.204
|% -4,48
|
|PCILT
|32,60
|7.564.394
|% -4,34
|
|THYAO
|144,20
|3.113.698.974
|% -1,17
|
|AKBNK
|20,60
|2.890.797.854
|% 3,00
|
|VAKBN
|12,72
|2.782.210.556
|% 0,24
|
|SAHOL
|42,70
|2.564.950.943
|% 3,09
|
|ISCTR
|13,06
|2.526.173.246
|% 0,77
|
|VAKBN
|12,72
|2.782.210.556
|% 0,24
|
|EKGYO
|8,13
|1.695.965.231
|% -0,73
|
|YKBNK
|12,34
|2.411.726.836
|% 0,73
|
|ADESE
|2,11
|410.084.182
|% -1,86
|
|ISCTR
|13,06
|2.526.173.246
|% 0,77
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6616
|18,6727
|% 0,11
|
|Euro
|19,8393
|19,8538
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6011
|22,7145
|% -0,17
|
|Frank
|20,0767
|20,1976
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9452
|4,9700
|% 0,02
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-3,20
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|7.307
|7.417
|45,00
|
|Tam
|7.342
|7.392
|-5,00
|
|Yarım
|3.567
|3.614
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|80,30
|80,30
|0,31
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:22ENJSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 31.54 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 501, 286 adet işlem
-
12:20EUKYO
Yüzde 4.60 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 548, 004 adet işlem
-
12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 04 artarak (% 0.38 ) 5, 872
-
12:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, EKGYO, YKBNK
-
12:18XU100
Endeks 5, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 48, 199.00 milyon TL de