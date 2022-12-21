CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.12.2022 09:40
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ADEM YORAT 16.12.2022 13 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088895
BIST
12:065.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 22,43
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
12:0618,6725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
12:0619,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0470
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
12:061.089,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.089,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler12:04
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.458.370
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,30
|6.691.923
|% -5,56
|
|RYSAS
|23,84
|35.422.726
|% -4,64
|
|RHEAG
|4,30
|2.150.038
|% -4,44
|
|SANEL
|16,21
|2.928.806
|% -4,37
|
|THYAO
|144,10
|3.088.379.012
|% -1,23
|
|AKBNK
|20,72
|2.840.638.448
|% 3,60
|
|VAKBN
|12,78
|2.720.581.112
|% 0,71
|
|SAHOL
|42,78
|2.530.718.763
|% 3,28
|
|ISCTR
|13,08
|2.478.291.736
|% 0,93
|
|VAKBN
|12,78
|2.720.581.112
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,15
|1.678.479.127
|% -0,49
|
|YKBNK
|12,39
|2.350.785.274
|% 1,14
|
|ADESE
|2,12
|402.222.615
|% -1,40
|
|ISCTR
|13,08
|2.478.291.736
|% 0,93
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6631
|18,6722
|% 0,11
|
|Euro
|19,8403
|19,8547
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6118
|22,7252
|% -0,12
|
|Frank
|20,0871
|20,2081
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9464
|4,9712
|% 0,04
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,77
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|0,09
|
|Cumhuriyet
|7.307
|7.417
|45,00
|
|Tam
|7.348
|7.398
|1,00
|
|Yarım
|3.569
|3.617
|1,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.808
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,38
|-0,11
|
|B. Petrol
|80,15
|80,15
|0,16
|
Seans Raporu
12:04
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-
12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 04 artarak (% 0.38 ) 5, 872
-
12:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, EKGYO, YKBNK
-
12:18XU100
Endeks 5, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 48, 199.00 milyon TL de
-
12:18SNGYO
Yüzde 4.40 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 172, 243 adet işlem
-
12:17ORGE
Yüzde 5.06 oranında artışla 28.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 173, 497 adet işlem