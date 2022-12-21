CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.12.2022 09:40
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ADEM YORAT 16.12.2022 13 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088896
BIST
12:065.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 22,43
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
12:0618,6716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
12:0619,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0488
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
12:061.089,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,10
|Açılış
|: 1.089,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler12:04
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.476.510
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,80
|6.761.893
|% -5,36
|
|RYSAS
|23,82
|35.611.305
|% -4,72
|
|RHEAG
|4,29
|2.161.640
|% -4,67
|
|SANEL
|16,21
|2.928.806
|% -4,37
|
|THYAO
|144,20
|3.091.637.061
|% -1,17
|
|AKBNK
|20,74
|2.861.664.050
|% 3,70
|
|VAKBN
|12,80
|2.751.779.197
|% 0,87
|
|SAHOL
|42,80
|2.539.334.276
|% 3,33
|
|ISCTR
|13,10
|2.500.944.954
|% 1,08
|
|VAKBN
|12,80
|2.751.779.197
|% 0,87
|
|EKGYO
|8,15
|1.679.941.399
|% -0,49
|
|YKBNK
|12,37
|2.374.313.940
|% 0,98
|
|ISCTR
|13,10
|2.500.944.954
|% 1,08
|
|ADESE
|2,12
|404.090.051
|% -1,40
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6616
|18,6733
|% 0,11
|
|Euro
|19,8403
|19,8608
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,6176
|22,7310
|% -0,10
|
|Frank
|20,0884
|20,2094
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9472
|4,9720
|% 0,06
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-1,79
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.339
|7.391
|-6,00
|
|Yarım
|3.565
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.806
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,14
|
|B. Petrol
|80,12
|80,12
|0,13
|
Seans Raporu
12:04
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-
12:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 04 artarak (% 0.38 ) 5, 872
-
12:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, EKGYO, YKBNK
-
12:18XU100
Endeks 5, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 48, 199.00 milyon TL de
-
12:18SNGYO
Yüzde 4.40 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 172, 243 adet işlem
-
12:17ORGE
Yüzde 5.06 oranında artışla 28.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 173, 497 adet işlem