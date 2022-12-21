CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.12.2022 09:41
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ADEM YORAT 16.12.2022 13 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088898
BIST
11:075.478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 58,72
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.449
11:0718,6718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 18,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
11:0719,8540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0447
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8685
En Düşük
19,7871
11:071.089,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.089,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler11:05
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|5.571.611
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|BRKVY
|22,82
|796.350
|% 9,92
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PCILT
|32,38
|5.554.104
|% -4,99
|
|MMCAS
|6,01
|441.885
|% -4,30
|
|PAMEL
|238,20
|4.730.758
|% -3,99
|
|ULAS
|11,32
|543.727
|% -3,66
|
|EKGYO
|8,22
|1.185.765.797
|% 0,37
|
|ENJSA
|31,74
|685.874.961
|% 5,87
|
|PGSUS
|509,40
|433.723.267
|% 0,04
|
|ADESE
|2,12
|298.903.924
|% -1,40
|
|BOBET
|15,63
|274.710.084
|% 0,51
|
|ENJSA
|31,74
|685.874.961
|% 5,87
|
|BOBET
|15,63
|274.710.084
|% 0,51
|
|SEGYO
|3,26
|62.916.247
|% 1,24
|
|ODAS
|11,79
|209.920.674
|% -0,76
|
|IHLGM
|1,43
|21.000.743
|% 0,00
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6633
|18,6709
|% 0,10
|
|Euro
|19,8418
|19,8545
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6473
|22,7608
|% 0,03
|
|Frank
|20,0674
|20,1883
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9466
|4,9714
|% 0,05
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-1,21
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.329
|7.384
|-13,00
|
|Yarım
|3.560
|3.610
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.804
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,37
|-0,13
|
|B. Petrol
|79,68
|79,68
|-0,31
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
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11:19DITAS
Yüzde 6.73 oranında artışla 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 412, 094 adet işlem
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11:18XU030
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11:18
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11:18XU100
Endeks 5, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 30, 779.00 milyon TL de
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11:17PRKME
Yüzde 5.31 oranında artışla 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 292, 033 adet işlem