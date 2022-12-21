CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.12.2022 09:41
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ADEM YORAT 16.12.2022 13 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088900
BIST
12:045.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 24,56
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
12:0418,6722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 18,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
12:0419,8547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0454
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
12:041.089,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,10
|Açılış
|: 1.089,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler12:02
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.458.370
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,30
|6.691.923
|% -5,56
|
|RYSAS
|23,84
|35.422.726
|% -4,64
|
|RHEAG
|4,30
|2.150.038
|% -4,44
|
|SANEL
|16,21
|2.928.806
|% -4,37
|
|THYAO
|144,10
|3.088.379.012
|% -1,23
|
|AKBNK
|20,72
|2.840.638.448
|% 3,60
|
|VAKBN
|12,78
|2.720.581.112
|% 0,71
|
|SAHOL
|42,78
|2.530.718.763
|% 3,28
|
|ISCTR
|13,08
|2.478.291.736
|% 0,93
|
|VAKBN
|12,78
|2.720.581.112
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,15
|1.678.479.127
|% -0,49
|
|YKBNK
|12,39
|2.350.785.274
|% 1,14
|
|ADESE
|2,12
|402.222.615
|% -1,40
|
|ISCTR
|13,08
|2.478.291.736
|% 0,93
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6630
|18,6703
|% 0,10
|
|Euro
|19,8424
|19,8537
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6118
|22,7252
|% -0,12
|
|Frank
|20,0871
|20,2081
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9464
|4,9712
|% 0,04
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,77
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|0,09
|
|Cumhuriyet
|7.307
|7.417
|45,00
|
|Tam
|7.348
|7.398
|1,00
|
|Yarım
|3.569
|3.617
|1,00
|
|Çeyrek
|1.785
|1.808
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,38
|-0,11
|
|B. Petrol
|80,15
|80,15
|0,16
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:17ORGE
Yüzde 5.06 oranında artışla 28.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 173, 497 adet işlem
-
12:16KORDS
Yüzde 4.54 oranında artışla 89.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 579, 778 adet işlem
-
12:15EGEPO
Yüzde 9.91 oranında artışla 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 920, 583 adet işlem
-
12:14KORDS
Yüzde 4.07 oranında artışla 89.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 294, 357 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 5, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 47, 253.00 milyon TL de