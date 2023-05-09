CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.05.2023 14:06
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148607
BIST
16:234.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -32,81
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.523
16:2319,5158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:2321,3655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0912
|Açılış
|: 22,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:231.271,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.271,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:21
|OSMEN
|72,10
|19.008.715
|% 9,99
|
|EGPRO
|53,50
|27.989.865
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|73.995.990
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|GRTRK
|22,70
|821.729.981
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.106.064
|% -9,98
|
|OYLUM
|3,76
|65.674.464
|% -9,62
|
|CWENE
|118,70
|3.031.533.765
|% -9,60
|
|SEKFK
|7,39
|40.039.670
|% -9,33
|
|ISCTR
|12,04
|4.307.010.415
|% 2,82
|
|KCHOL
|85,40
|3.495.059.919
|% 5,96
|
|THYAO
|129,80
|3.043.831.081
|% -2,26
|
|CWENE
|118,70
|3.031.533.765
|% -9,60
|
|AKBNK
|16,68
|2.579.421.348
|% 1,15
|
|ISCTR
|12,04
|4.307.010.415
|% 2,82
|
|YKBNK
|10,20
|2.117.819.507
|% 2,93
|
|AKBNK
|16,68
|2.579.421.348
|% 1,15
|
|SKBNK
|2,23
|267.798.179
|% -0,45
|
|EKGYO
|5,51
|620.301.286
|% -0,72
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5123
|19,5158
|% 0,07
|
|Euro
|21,3505
|21,3552
|% -0,47
|
|Sterlin
|24,4815
|24,6043
|% -0,22
|
|Frank
|21,7380
|21,8689
|% -0,44
|
|Riyal
|5,1870
|5,2131
|% 0,05
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.025
|3,44
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|4,20
|
|Cumhuriyet
|9.279
|9.419
|48,00
|
|Tam
|9.223
|9.463
|47,55
|
|Yarım
|4.558
|4.633
|17,00
|
|Çeyrek
|2.272
|2.310
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,92
|15,93
|-0,10
|
|B. Petrol
|76,42
|76,42
|-0,59
|
Seans Raporu
16:21
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