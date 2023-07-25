CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.07.2023 10:03
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174830
BIST
'
10:406.657
En Düşük
|Değişim
|: -0,57%
|| -37,97
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
10:4026,9608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0190
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0741
En Düşük
26,8590
10:4029,8782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1312
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
10:401.699,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.699,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler10:38
|OYAYO
|37,26
|8.002.069
|% 9,98
|
|EDIP
|25,22
|35.042.181
|% 9,94
|
|TSPOR
|6,24
|233.008.079
|% 9,86
|
|CELHA
|41,72
|16.710.375
|% 8,08
|
|CUSAN
|20,58
|46.670.498
|% 6,63
|
|EUYO
|11,97
|2.311.407
|% -10,00
|
|BURCE
|172,30
|106.367.687
|% -9,98
|
|YEOTK
|143,80
|187.500.616
|% -9,96
|
|VKFYO
|27,84
|1.606.507
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,84
|178.924
|% -9,89
|
|THYAO
|220,60
|1.512.524.576
|% -0,54
|
|ASTOR
|104,60
|1.252.963.298
|% -1,97
|
|AKBNK
|25,42
|1.248.909.612
|% 2,50
|
|YKBNK
|13,12
|956.953.152
|% 2,66
|
|KRDMD
|22,68
|901.700.941
|% -0,79
|
|YKBNK
|13,12
|956.953.152
|% 2,66
|
|SKBNK
|3,02
|188.691.640
|% 2,03
|
|ODAS
|10,13
|629.580.199
|% -4,34
|
|AKBNK
|25,42
|1.248.909.612
|% 2,50
|
|IEYHO
|2,06
|96.227.823
|% 6,19
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9515
|26,9583
|% 0,06
|
|Euro
|29,8654
|29,8870
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,5562
|34,7295
|% 0,19
|
|Frank
|30,9353
|31,1217
|% 0,09
|
|Riyal
|7,1646
|7,2006
|% -0,12
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|6,10
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|4,05
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.052
|11.178
|24,00
|
|Yarım
|5.526
|5.615
|12,00
|
|Çeyrek
|2.763
|2.807
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|21,24
|21,26
|0,12
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|0,00
|