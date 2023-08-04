CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.08.2023 15:47
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
ELİF BİLMEZ FON KURULU ÜYESİ 24.12.2020 25 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI Evet
ZİYA ÇAKMAK FON KURULU BAŞKANI 24.12.2020 15 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI Evet
BAHAR ÇAKAN FON KURULU ÜYESİ 24.12.2020 15 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI Evet
DİDEM BOLAT FON KURULU ÜYESİ 24.12.2020 10 Evet
UMUT HİSARLIOĞLU FON KURULU ÜYESİ 24.12.2020 15 Evet
ÜMİT SÖNMEZ FON KURULU ÜYESİ 24.12.2020 23 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180795
BIST
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17:377.393
En Düşük
|Değişim
|: 2,38%
|| 171,96
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
17:3726,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0449
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
17:3729,7896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,2665
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
17:371.686,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,92
|Açılış
|: 1.686,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler17:33
|BIENY
|68,75
|1.357.754.694
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.312.552
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|39.518.185
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|754.408.716
|% 9,99
|
|MACKO
|91,80
|388.197.139
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|66.367.479
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|15.356.133
|% -9,94
|
|AKSUE
|40,90
|235.440.627
|% -8,09
|
|THYAO
|245,20
|10.976.802.094
|% 4,34
|
|ASTOR
|113,30
|5.655.448.209
|% 0,09
|
|EREGL
|40,98
|4.868.295.460
|% 1,44
|
|KONTR
|251,50
|4.513.182.221
|% -0,08
|
|YKBNK
|14,40
|4.194.473.220
|% 2,42
|
|EKGYO
|8,89
|3.970.390.326
|% 0,34
|
|YKBNK
|14,40
|4.194.473.220
|% 2,42
|
|ISCTR
|15,91
|3.877.190.606
|% 3,58
|
|CEMAS
|3,30
|547.716.895
|% 5,77
|
|SKBNK
|3,10
|495.720.809
|% 1,64
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9768
|27,0065
|% 0,22
|
|Euro
|29,7622
|29,7868
|% 0,89
|
|Sterlin
|34,3401
|34,5123
|% 0,55
|
|Frank
|30,8642
|31,0502
|% 0,51
|
|Riyal
|7,1734
|7,2093
|% 0,13
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|8,44
|
|Altın Gr.
|1.686
|1.687
|10,21
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.997
|11.081
|-23,00
|
|Yarım
|5.503
|5.566
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.783
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,53
|0,10
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,44
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:48YAPRK
Yüzde 5.62 oranında artışla 124.00 lira fiyatla işlem gören hissede 291, 221 adet işlem
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17:47XU100
Endeks 7, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 41 üstünde . İşlem hacmi 122, 082.00 milyon TL de
-
17:47DESA
Yüzde 7.47 oranında artışla 18.27 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 451, 545 adet işlem
-
17:46RUBNS
Yüzde 6.30 oranında artışla 26.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 842, 035 adet işlem
-
17:45TUCLK
Yüzde 5.52 oranında artışla 55.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 357, 762 adet işlem