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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.08.2023 15:50
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
ZİYA ÇAKMAK FON KURULU BAŞKANI 24.12.2020 15 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI Evet
ELİF BİLMEZ FON KURULU ÜYESİ 01.07.2019 25 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI Evet
BAHAR ÇAKAN FON KURULU ÜYESİ 24.12.2020 15 SPK DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI Evet
DİDEM BOLAT FON KURULU ÜYESİ 24.12.2020 10 Evet
UMUT HİSARLIOĞLU FON KURULU ÜYESİ 24.12.2020 15 Evet
ÜMİT SÖNMEZ FON KURULU ÜYESİ 24.12.2020 23 Evet




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180798


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Cumhuriyet 11.409 11.419 43,00  
Tam 10.998 11.082 -22,00  
Yarım 5.503 5.566 -12,00  
Çeyrek 2.752 2.783 -6,00  
Gümüş.Ons 23,60 23,62 0,04  
Gümüş Gr. 20,51 20,53 0,10  
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