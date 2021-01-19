CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
19.01.2021 12:29
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,55
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
146268,79
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,84
Brüt Getiri (%)
% 8,68
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
146268,79
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 3
Açıklamalar
2020/2. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903213
BIST
15:211.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 16,43
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
15:217,4448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
15:219,0349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
15:21441,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,80
|Açılış
|: 441,12
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,86
BIST En Aktif Hisseler15:21
|INTEM
|60,50
|29.370.182
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,68
|4.631.023
|% 10,00
|
|PKENT
|1.302,90
|2.558.144
|% 10,00
|
|MERIT
|144,10
|2.101.554
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,66
|5.056.683
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,12
|2.429.597.999
|% 4,10
|
|THYAO
|13,48
|1.442.007.690
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,51
|1.412.173.990
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,20
|1.281.060.991
|% -0,96
|
|DOHOL
|3,77
|1.230.257.919
|% 5,01
|
|EKGYO
|2,51
|1.412.173.990
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,77
|1.230.257.919
|% 5,01
|
|SISE
|8,12
|2.429.597.999
|% 4,10
|
|KRDMD
|7,20
|1.281.060.991
|% -0,96
|
|PETKM
|5,20
|662.391.636
|% 1,17
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4413
|7,4448
|% -0,38
|
|Euro
|9,0282
|9,0349
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,1164
|10,1671
|% -0,15
|
|Frank
|8,3572
|8,4076
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9801
|1,9900
|% -0,39
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,91
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.978
|-4,00
|
|Tam
|2.914
|2.988
|-11,43
|
|Yarım
|1.409
|1.445
|-5,53
|
|Çeyrek
|706
|723
|-2,77
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,06
|
|B. Petrol
|55,44
|55,44
|0,69
|
Seans Raporu
15:21
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-
15:30XU100
Endeks 1, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 22, 708.00 milyon TL de
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15:30KRSTL
Yüzde 6.58 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 400, 671 adet işlem
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15:29ERBOS
Yüzde 7.31 oranında artışla 50.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 424, 646 adet işlem
-
15:27ALKA
Yüzde 9.97 oranında artışla 16.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 874, 098 adet işlem
-
15:26DGATE
Yüzde 9.95 oranında artışla 18.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 341, 052 adet işlem