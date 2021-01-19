CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
19.01.2021 12:29
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,98
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
82819,91
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,76
Brüt Getiri (%)
% 11,23
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
59157,08
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
2020/2. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903214
BIST
15:301.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 17,09
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
15:307,4461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0270
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
15:309,0347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
15:30440,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,36
|Açılış
|: 440,56
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,86
BIST En Aktif Hisseler15:28
|INTEM
|60,50
|29.376.716
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,68
|4.631.023
|% 10,00
|
|PKENT
|1.302,90
|2.558.144
|% 10,00
|
|YONGA
|39,60
|6.127.611
|% 10,00
|
|MERIT
|144,10
|2.101.554
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,11
|2.439.264.145
|% 3,97
|
|THYAO
|13,48
|1.451.047.836
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,50
|1.426.230.372
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,21
|1.289.630.019
|% -0,83
|
|DOHOL
|3,77
|1.240.249.020
|% 5,01
|
|EKGYO
|2,50
|1.426.230.372
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|1.240.249.020
|% 5,01
|
|SISE
|8,11
|2.439.264.145
|% 3,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.289.630.019
|% -0,83
|
|PETKM
|5,19
|684.560.418
|% 0,97
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4419
|7,4444
|% -0,38
|
|Euro
|9,0281
|9,0335
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,1072
|10,1579
|% -0,24
|
|Frank
|8,3484
|8,3987
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9785
|1,9884
|% -0,47
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|3,99
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|-10,00
|
|Tam
|2.913
|2.987
|-12,44
|
|Yarım
|1.408
|1.445
|-6,01
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,01
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,06
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|0,70
|