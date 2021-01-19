CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
19.01.2021 12:29
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,37
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,35
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
48873,07
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 8,23
Brüt Getiri (%)
% 14,56
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
40727,56
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
2020/2. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903215
BIST
15:421.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,91
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
15:427,4452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0279
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
15:429,0342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
15:42440,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,78
|Açılış
|: 440,14
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,86
BIST En Aktif Hisseler15:40
|PSDTC
|41,14
|20.905.463
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.905.463
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.905.463
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.905.463
|% 10,00
|
|INTEM
|60,50
|29.378.289
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,10
|2.457.119.393
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,50
|1.499.724.656
|% 0,00
|
|THYAO
|13,49
|1.457.393.089
|% 1,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.299.290.198
|% -0,83
|
|DOHOL
|3,78
|1.257.812.358
|% 5,29
|
|EKGYO
|2,50
|1.499.724.656
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|1.257.812.358
|% 5,29
|
|SISE
|8,10
|2.457.119.393
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,21
|1.299.290.198
|% -0,83
|
|PETKM
|5,19
|688.239.745
|% 0,97
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4431
|7,4461
|% -0,36
|
|Euro
|9,0296
|9,0360
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,1019
|10,1526
|% -0,29
|
|Frank
|8,3460
|8,3963
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9782
|1,9881
|% -0,48
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,54
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.908
|2.983
|-15,98
|
|Yarım
|1.405
|1.443
|-7,73
|
|Çeyrek
|705
|722
|-3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,35
|55,35
|0,60
|