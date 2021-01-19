CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
19.01.2021 12:29
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,2
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
6826,73
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,19
Brüt Getiri (%)
% 7,77
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
6826,73
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
2020/2. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903216
BIST
15:201.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 16,40
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
15:207,4435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0296
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
15:209,0353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
15:20440,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,04
|Açılış
|: 440,88
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,86
BIST En Aktif Hisseler15:20
|INTEM
|60,50
|29.369.819
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,68
|4.630.181
|% 10,00
|
|PKENT
|1.302,90
|2.558.144
|% 10,00
|
|YONGA
|39,60
|6.127.611
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|1.480.301
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,12
|2.427.442.685
|% 4,10
|
|THYAO
|13,48
|1.439.763.049
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,51
|1.411.006.782
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,20
|1.280.913.970
|% -0,96
|
|DOHOL
|3,78
|1.229.856.562
|% 5,29
|
|EKGYO
|2,51
|1.411.006.782
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,78
|1.229.856.562
|% 5,29
|
|SISE
|8,12
|2.427.442.685
|% 4,10
|
|KRDMD
|7,20
|1.280.913.970
|% -0,96
|
|KARSN
|3,86
|486.706.718
|% 2,93
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4408
|7,4435
|% -0,40
|
|Euro
|9,0257
|9,0353
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,1131
|10,1638
|% -0,18
|
|Frank
|8,3539
|8,4042
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9798
|1,9897
|% -0,40
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|2,01
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|-10,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,98
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,24
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,64
|
Seans Raporu
15:20
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15:34NUHCM
Yüzde 4.38 oranında artışla 50.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 507, 285 adet işlem
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15:33KRSTL
Yüzde 6.30 oranında artışla 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 465, 377 adet işlem
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15:30XU100
Endeks 1, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 22, 708.00 milyon TL de
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15:30KRSTL
Yüzde 6.58 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 400, 671 adet işlem
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15:29ERBOS
Yüzde 7.31 oranında artışla 50.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 424, 646 adet işlem