CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
19.01.2021 12:29
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,05
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
6267,53
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 8,84
Brüt Getiri (%)
% 10,92
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
5697,75
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
2020/2. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903221
BIST
15:301.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 17,09
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
15:307,4461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0270
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
15:309,0347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
15:30440,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,55
|Açılış
|: 440,56
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,86
BIST En Aktif Hisseler15:30
|PSDTC
|41,14
|20.715.561
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.715.561
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.715.561
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.715.561
|% 10,00
|
|INTEM
|60,50
|29.376.716
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,11
|2.439.863.864
|% 3,97
|
|THYAO
|13,50
|1.453.205.815
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,50
|1.447.697.901
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,22
|1.289.977.142
|% -0,69
|
|DOHOL
|3,77
|1.242.191.935
|% 5,01
|
|EKGYO
|2,50
|1.447.697.901
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|1.242.191.935
|% 5,01
|
|SISE
|8,11
|2.439.863.864
|% 3,97
|
|KRDMD
|7,22
|1.289.977.142
|% -0,69
|
|PETKM
|5,18
|685.131.084
|% 0,78
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4431
|7,4461
|% -0,36
|
|Euro
|9,0290
|9,0347
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,1040
|10,1547
|% -0,27
|
|Frank
|8,3473
|8,3976
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9782
|1,9881
|% -0,48
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|1,98
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.910
|2.984
|-15,46
|
|Yarım
|1.407
|1.443
|-7,47
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,05
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,64
|
Seans Raporu
15:30
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15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, GUBRF, TAVHL
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15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 4 artarak (% 1.04 ) 1, 396
-
15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGATE, TMPOL, PKENT, SEKUR, GSDDE, ALKA, AYGAZ, YONGA, MERIT, SNKRN
-
15:40
TGSAS, BRISA, PKENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:40
JANTS, MMCAS, ATSYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında