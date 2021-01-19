CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
19.01.2021 12:29
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,37
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,2
Varsa İade Tutarı (TL)
6689,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
204,03
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,12
Brüt Getiri (%)
% 13,72
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
204,03
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
2020/2. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903222
BIST
15:531.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 17,10
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
15:537,4420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
15:539,0326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
15:53440,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,91
|Açılış
|: 440,01
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,43
BIST En Aktif Hisseler15:51
|PSDTC
|41,14
|21.302.576
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.302.576
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.302.576
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.302.576
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,68
|4.631.052
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,10
|2.464.194.223
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,50
|1.511.071.827
|% 0,00
|
|THYAO
|13,48
|1.460.873.710
|% 1,89
|
|KRDMD
|7,21
|1.306.063.005
|% -0,83
|
|DOHOL
|3,77
|1.270.212.352
|% 5,01
|
|EKGYO
|2,50
|1.511.071.827
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|1.270.212.352
|% 5,01
|
|SISE
|8,10
|2.464.194.223
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,21
|1.306.063.005
|% -0,83
|
|PETKM
|5,18
|694.675.961
|% 0,78
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4407
|7,4458
|% -0,37
|
|Euro
|9,0251
|9,0326
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,1009
|10,1515
|% -0,30
|
|Frank
|8,3470
|8,3972
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9787
|1,9886
|% -0,46
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,48
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.908
|2.982
|-17,49
|
|Yarım
|1.406
|1.442
|-8,45
|
|Çeyrek
|705
|721
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,33
|55,33
|0,58
|