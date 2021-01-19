CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
19.01.2021 12:29
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,96
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
24262,48
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 10,61
Brüt Getiri (%)
% 18,28
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
20218,73
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
2020/2. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903223
BIST
15:381.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,94
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
15:387,4475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0256
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
15:389,0357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
15:38440,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,78
|Açılış
|: 440,14
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,86
BIST En Aktif Hisseler15:36
|PSDTC
|41,14
|20.868.191
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.868.191
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.868.191
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.868.191
|% 10,00
|
|INTEM
|60,50
|29.378.289
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,09
|2.455.825.172
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,50
|1.465.114.819
|% 0,00
|
|THYAO
|13,49
|1.457.037.688
|% 1,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.295.692.519
|% -0,83
|
|DOHOL
|3,77
|1.256.734.881
|% 5,01
|
|EKGYO
|2,50
|1.465.114.819
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|1.256.734.881
|% 5,01
|
|SISE
|8,09
|2.455.825.172
|% 3,72
|
|KRDMD
|7,21
|1.295.692.519
|% -0,83
|
|PETKM
|5,18
|687.658.749
|% 0,78
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4446
|7,4488
|% -0,33
|
|Euro
|9,0298
|9,0371
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,1034
|10,1541
|% -0,28
|
|Frank
|8,3479
|8,3982
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9784
|1,9884
|% -0,47
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|1,98
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.910
|2.984
|-15,46
|
|Yarım
|1.407
|1.443
|-7,47
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,05
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,64
|