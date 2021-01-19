CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
19.01.2021 12:29
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,66
Varsa İade Tutarı (TL)
4750,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
845,11
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,14
Brüt Getiri (%)
% 31,3
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
704,26
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
2020/2. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903226
BIST
15:421.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 16,87
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.577
En Düşük
1.561
15:427,4452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0279
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
15:429,0342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
15:42440,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,77
|Açılış
|: 440,14
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
439,86
BIST En Aktif Hisseler15:40
|PSDTC
|41,14
|20.868.191
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.868.191
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.868.191
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|20.868.191
|% 10,00
|
|INTEM
|60,50
|29.378.289
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|ATSYH
|8,76
|844.584
|% -7,79
|
|SISE
|8,09
|2.455.825.172
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,50
|1.465.114.819
|% 0,00
|
|THYAO
|13,49
|1.457.037.688
|% 1,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.295.692.519
|% -0,83
|
|DOHOL
|3,77
|1.256.734.881
|% 5,01
|
|EKGYO
|2,50
|1.465.114.819
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|1.256.734.881
|% 5,01
|
|SISE
|8,09
|2.455.825.172
|% 3,72
|
|KRDMD
|7,21
|1.295.692.519
|% -0,83
|
|PETKM
|5,18
|687.658.749
|% 0,78
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4431
|7,4461
|% -0,36
|
|Euro
|9,0296
|9,0360
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,1034
|10,1541
|% -0,28
|
|Frank
|8,3479
|8,3982
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9784
|1,9884
|% -0,47
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|2,01
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|-10,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,98
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,24
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,64
|