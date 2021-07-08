CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2021 16:54
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,95
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,79
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
112453,35
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,58
Brüt Getiri (%)
% 2,37
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
112453,35
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
2021/1. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948824
BIST
16:531.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -16,15
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.374
16:538,6817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0036
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
16:5310,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0628
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:53505,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,63
|Açılış
|: 505,39
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:53
|TUREX
|11,57
|11.584.301
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|33.062.255
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.977.479
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.544.352
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.323.455
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|44.378.449
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.694.254
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.874.551
|% -9,90
|
|GARAN
|8,60
|668.194.304
|% -1,49
|
|THYAO
|13,72
|638.441.103
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,08
|476.581.009
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|404.558.359
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|294.899.932
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|294.899.932
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|216.813.661
|% -1,58
|
|GARAN
|8,60
|668.194.304
|% -1,49
|
|PETKM
|5,34
|404.558.359
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,08
|476.581.009
|% -0,98
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6786
|8,6817
|% -0,04
|
|Euro
|10,3070
|10,3133
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,9336
|11,9935
|% -0,15
|
|Frank
|9,4525
|9,5094
|% 1,16
|
|Riyal
|2,3090
|2,3205
|% 0,00
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|6,08
|
|Altın Gr.
|506
|506
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|5,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|12,79
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|6,19
|
|Çeyrek
|809
|827
|3,09
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,88
|72,88
|-0,55
|
Seans Raporu
16:53
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17:04FADE
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