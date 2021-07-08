CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2021 16:54
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,55
Varsa İade Tutarı (TL)
530,87
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
2597,11
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 7,58
Brüt Getiri (%)
% 8,96
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
2597,11
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
2021/1. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948831
BIST
16:531.374
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -16,15
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.374
16:538,6817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0036
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6693
16:5310,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0628
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:53505,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,63
|Açılış
|: 505,39
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:53
|SILVR
|5,64
|33.062.255
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.977.479
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.544.352
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|134.323.455
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|44.378.449
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.694.254
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.874.551
|% -9,90
|
|GARAN
|8,60
|668.194.304
|% -1,49
|
|THYAO
|13,72
|638.441.103
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,08
|476.581.009
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|404.558.359
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|294.899.932
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|294.899.932
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,87
|216.813.661
|% -1,58
|
|GARAN
|8,60
|668.194.304
|% -1,49
|
|PETKM
|5,34
|404.558.359
|% -0,37
|
|KRDMD
|7,08
|476.581.009
|% -0,98
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6786
|8,6817
|% -0,04
|
|Euro
|10,3070
|10,3133
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,9309
|11,9907
|% -0,18
|
|Frank
|9,4514
|9,5083
|% 1,15
|
|Riyal
|2,3087
|2,3203
|% -0,01
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|4,80
|
|Altın Gr.
|505
|505
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|8,00
|
|Tam
|3.332
|3.416
|9,83
|
|Yarım
|1.611
|1.653
|4,76
|
|Çeyrek
|808
|826
|2,38
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,89
|72,89
|-0,54
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08ARENA
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 11.95 lira fiyatla işlem gören hissede 937, 318 adet işlem
-
17:07EMKEL
Yüzde -8.44 oranında düşüşle 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 377, 391 adet işlem
-
17:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KOZAL, EREGL
-
17:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 29 kaybederek (% -1.16 ) 1, 215
-
17:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, DENGE, TUREX, AVGYO