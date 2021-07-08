CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2021 16:54
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,55
Varsa İade Tutarı (TL)
310,75
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
2465,01
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 7,63
Brüt Getiri (%)
% 9,1
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
2465,01
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
2021/1. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948832
BIST
16:461.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,60
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.375
16:468,6863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:4610,3176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0671
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:46505,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,94
|Açılış
|: 505,71
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:46
|TUREX
|11,57
|11.551.581
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|31.095.229
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.962.125
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.544.348
|% -10,00
|
|FADE
|19,41
|43.820.567
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.636.609
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.873.814
|% -9,90
|
|ERBOS
|122,10
|130.876.702
|% -9,69
|
|GARAN
|8,60
|629.055.627
|% -1,49
|
|THYAO
|13,70
|619.458.179
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,10
|459.670.441
|% -0,70
|
|PETKM
|5,34
|394.747.448
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,34
|286.644.457
|% 6,22
|
|YKBNK
|2,26
|267.468.722
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,88
|208.093.011
|% -1,05
|
|PETKM
|5,34
|394.747.448
|% -0,37
|
|GARAN
|8,60
|629.055.627
|% -1,49
|
|KRDMD
|7,10
|459.670.441
|% -0,70
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6829
|8,6863
|% 0,01
|
|Euro
|10,3104
|10,3176
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,9313
|11,9911
|% -0,17
|
|Frank
|9,4510
|9,5079
|% 1,14
|
|Riyal
|2,3088
|2,3204
|% -0,00
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|5,30
|
|Altın Gr.
|506
|506
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|5,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|12,20
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,90
|
|Çeyrek
|808
|827
|2,95
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,76
|72,76
|-0,67
|