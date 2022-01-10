CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.01.2022 16:06
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,91
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,32
Varsa İade Tutarı (TL)
85062,64
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
51288,21
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 10,69
Brüt Getiri (%)
% 69,66
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
37991,27
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
2021/2. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991897
BIST
16:502.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 35,72
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:5013,8626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0562
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:5015,6703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0550
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:50800,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,73
|Açılış
|: 800,09
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:49
|CLEBI
|217,80
|128.530.527
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.192.962
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.085.984
|% 9,99
|
|BURCE
|34,00
|7.027.085
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,08
|246.043.798
|% -8,87
|
|LIDFA
|4,38
|57.884.268
|% -7,98
|
|SANEL
|6,41
|7.299.676
|% -5,74
|
|RAYSG
|12,52
|2.178.241
|% -5,01
|
|RALYH
|11,62
|27.491.542
|% -4,28
|
|THYAO
|26,88
|3.428.183.404
|% 7,78
|
|GARAN
|11,84
|2.238.651.617
|% 0,77
|
|EREGL
|31,02
|1.718.457.536
|% 1,31
|
|KRDMD
|11,79
|1.664.204.258
|% 1,64
|
|SISE
|15,20
|1.590.213.523
|% 2,29
|
|YKBNK
|3,76
|1.183.846.599
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,42
|665.610.996
|% 3,42
|
|GARAN
|11,84
|2.238.651.617
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,79
|1.664.204.258
|% 1,64
|
|THYAO
|26,88
|3.428.183.404
|% 7,78
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8538
|13,8642
|% 0,42
|
|Euro
|15,6538
|15,6778
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,7531
|18,8471
|% 0,21
|
|Frank
|14,9439
|15,0340
|% -0,21
|
|Riyal
|3,6855
|3,7040
|% 0,51
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-2,72
|
|Altın Gr.
|800
|800
|2,36
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.418
|17,00
|
|Tam
|5.288
|5.422
|-10,21
|
|Yarım
|2.556
|2.623
|-4,95
|
|Çeyrek
|1.282
|1.311
|-2,47
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-0,19
|
Seans Raporu
16:49
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17:04BURCE
Yüzde 8.99 oranında artışla 33.70 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 470 adet işlem
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17:03XU050
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17:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MTRKS, CLEBI, DOBUR, INTEM, BRKSN, DYOBY, UZERB, GEDZA, ERBOS
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17:03
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17:03
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