CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.01.2022 16:06
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,38
Varsa İade Tutarı (TL)
42421,97
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
116848,61
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 11,02
Brüt Getiri (%)
% 49,64
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
54529,35
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
2021/2. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991911
BIST
17:222.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 33,35
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:2213,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0458
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:2215,6718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0535
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:22798,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,32
|Açılış
|: 798,71
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:22
|KRSTL
|4,18
|46.793.807
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|35.535.592
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.433.979
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.849.306
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|63.566.337
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|65.328.881
|% -9,87
|
|ELITE
|18,04
|253.509.308
|% -9,07
|
|RALYH
|11,54
|29.345.231
|% -4,94
|
|IHAAS
|9,99
|4.496.443
|% -4,86
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,82
|3.551.111.894
|% 7,54
|
|GARAN
|11,82
|2.367.217.088
|% 0,60
|
|EREGL
|30,96
|1.794.803.996
|% 1,11
|
|KRDMD
|11,81
|1.784.601.156
|% 1,81
|
|SISE
|15,16
|1.736.181.375
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,73
|1.250.685.819
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,43
|699.257.188
|% 3,85
|
|GARAN
|11,82
|2.367.217.088
|% 0,60
|
|KRDMD
|11,81
|1.784.601.156
|% 1,81
|
|THYAO
|26,82
|3.551.111.894
|% 7,54
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8455
|13,8522
|% 0,33
|
|Euro
|15,6430
|15,6718
|% -0,34
|
|Sterlin
|18,7113
|18,8052
|% -0,01
|
|Frank
|14,9040
|14,9938
|% -0,48
|
|Riyal
|3,6820
|3,7004
|% 0,41
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-4,62
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,42
|
|Cumhuriyet
|5.314
|5.394
|-7,00
|
|Tam
|5.283
|5.417
|-14,99
|
|Yarım
|2.554
|2.621
|-7,26
|
|Çeyrek
|1.281
|1.310
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,29
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,53
|81,53
|-0,22
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37BURVA
Yüzde 6.78 oranında artışla 26.46 lira fiyatla işlem gören hissede 761, 285 adet işlem
-
17:36KRTEK
Yüzde 5.59 oranında artışla 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 332, 491 adet işlem
-
17:34ISGSY
Yüzde 5.05 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 228, 609 adet işlem
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 58 artarak (% 1.56 ) 1, 856
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, ATATP, DYOBY, ESCAR, DOBUR, CLEBI, YAPRK, INTEM, BRKSN, GEDZA