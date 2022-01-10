CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.01.2022 16:06
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,92
Varsa İade Tutarı (TL)
9007,3
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1102,17
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,29
Brüt Getiri (%)
% 53,16
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
918,47
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
2021/2. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991913
BIST
17:212.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 33,14
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:2113,8649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0585
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:2115,6781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0472
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:21798,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,40
|Açılış
|: 798,71
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:21
|YAPRK
|33,00
|18.172.817
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.714.706
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|34.999.718
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|59.108.432
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.097.066
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,30
|63.996.539
|% -9,66
|
|ELITE
|18,05
|252.892.315
|% -9,02
|
|RALYH
|11,54
|29.345.231
|% -4,94
|
|IHAAS
|10,00
|4.387.541
|% -4,76
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|THYAO
|26,76
|3.521.015.307
|% 7,30
|
|GARAN
|11,83
|2.337.598.851
|% 0,68
|
|EREGL
|30,98
|1.778.622.469
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,82
|1.769.167.538
|% 1,90
|
|SISE
|15,15
|1.725.779.962
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,74
|1.221.857.176
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,42
|685.698.239
|% 3,42
|
|GARAN
|11,83
|2.337.598.851
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,82
|1.769.167.538
|% 1,90
|
|THYAO
|26,76
|3.521.015.307
|% 7,30
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8473
|13,8649
|% 0,42
|
|Euro
|15,6435
|15,6781
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,7181
|18,8120
|% 0,02
|
|Frank
|14,9087
|14,9985
|% -0,45
|
|Riyal
|3,6825
|3,7010
|% 0,43
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-4,24
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,42
|
|Cumhuriyet
|5.314
|5.394
|-7,00
|
|Tam
|5.283
|5.417
|-14,99
|
|Yarım
|2.554
|2.621
|-7,26
|
|Çeyrek
|1.281
|1.310
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,48
|81,48
|-0,27
|
Seans Raporu
17:21
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-
17:36KRTEK
Yüzde 5.59 oranında artışla 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 332, 491 adet işlem
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17:34ISGSY
Yüzde 5.05 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 228, 609 adet işlem
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17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 58 artarak (% 1.56 ) 1, 856
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17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, ATATP, DYOBY, ESCAR, DOBUR, CLEBI, YAPRK, INTEM, BRKSN, GEDZA
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17:33
ATATP, BRKSN, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında