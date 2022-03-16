CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2022Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,37Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,92Varsa İade Tutarı (TL)15338,19Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)1234,12Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 4,87Brüt Getiri (%)% 20,7Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)949,32Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 10Açıklamalar10.01.2022 tarihinde yapılan bildirimde iade tutarı sehven hatalı yazılmış olup gerekli düzeltmeler yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010792BIST