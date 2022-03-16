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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

16.03.2022 12:00
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri


CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )

Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Bildirim İçeriği

Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,37
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,92
Varsa İade Tutarı (TL)
15338,19
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1234,12
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,87
Brüt Getiri (%)
% 20,7
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
949,32
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar

10.01.2022 tarihinde yapılan bildirimde iade tutarı sehven hatalı yazılmış olup gerekli düzeltmeler yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010792


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 436,90 3.392.965 % 9,99  
YEOTK 57,05 11.237.285 % 9,92  
YUNSA 17,38 19.806.387 % 7,75  
SANFM 30,62 7.507.598 % 7,44  
SILVR 7,24 9.768.404 % 7,42  
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Euro 16,1098 16,1336 % 0,28  
Sterlin 19,0923 19,1881 % -0,08  
Frank 15,5311 15,6247 % -0,09  
Riyal 3,8963 3,9158 % -0,23  
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11:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.920 1,55  
Altın Gr. 904 904 -1,60  
Cumhuriyet 5.970 6.061 -188,00  
Tam 5.952 6.103 2,98  
Yarım 2.877 2.952 1,44  
Çeyrek 1.443 1.476 0,72  
Gümüş.Ons 24,79 24,82 -0,09  
Gümüş Gr. 11,67 11,69 -0,08  
B. Petrol 102 102 2,57  
Seans Raporu 11:54
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