CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
16.03.2022 12:00
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,28
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 2,38
Varsa İade Tutarı (TL)
42980,25
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
116848,61
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 11,02
Brüt Getiri (%)
% 49,64
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
54529,35
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
10.01.2022 tarihinde yapılan bildirimde iade tutarı sehven hatalı yazılmış olup gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010793
BIST
14:562.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 14,73
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
14:5614,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0180
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
14:5616,2149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1259
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
14:56909,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,61
|Açılış
|: 909,68
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler14:54
|PKENT
|436,90
|3.764.767
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|41.976.699
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|11.857.989
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.348.521
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,41
|30.852.567
|% 7,94
|
|ORCAY
|23,10
|29.544.639
|% -9,98
|
|PENTA
|314,50
|46.536.087
|% -6,06
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|UFUK
|16,50
|129.559
|% -3,96
|
|RAYSG
|12,50
|1.755.032
|% -3,25
|
|THYAO
|27,90
|2.735.979.588
|% 0,87
|
|KRDMD
|14,55
|1.235.880.611
|% 0,83
|
|FROTO
|282,90
|850.329.403
|% 3,55
|
|EREGL
|34,52
|713.697.186
|% 0,88
|
|AKBNK
|7,27
|613.598.874
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,22
|349.070.979
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,83
|485.380.991
|% 0,26
|
|THYAO
|27,90
|2.735.979.588
|% 0,87
|
|ODAS
|1,60
|135.587.267
|% 2,56
|
|AKBNK
|7,27
|613.598.874
|% 1,39
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7082
|14,7172
|% 0,12
|
|Euro
|16,1944
|16,2149
|% 0,78
|
|Sterlin
|19,1614
|19,2574
|% 0,28
|
|Frank
|15,5543
|15,6480
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9000
|3,9196
|% -0,13
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|8,62
|
|Altın Gr.
|907
|907
|1,37
|
|Cumhuriyet
|6.009
|6.100
|39,00
|
|Tam
|5.981
|6.133
|32,62
|
|Yarım
|2.891
|2.966
|15,78
|
|Çeyrek
|1.450
|1.483
|7,89
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,04
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,56
|
Seans Raporu
14:54
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866