CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
08.07.2022 12:54
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,11
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
748,26
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,9
Brüt Getiri (%)
% 37,9
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
748,26
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
2022/1. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044390
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0487
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3253
En Düşük
17,1768
12:3517,5370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0260
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:35967,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,74
|Açılış
|: 967,12
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.763.916
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.237.284
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.646.075
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.533.494
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|38.570.205
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.627.081
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|72.589.945
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|392.578.120
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.337.010.668
|% 0,69
|
|SISE
|21,52
|631.782.490
|% 0,47
|
|EREGL
|26,52
|623.230.795
|% 1,14
|
|KRDMD
|10,79
|412.709.161
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|392.578.120
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|254.494.227
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|125.224.399
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|412.709.161
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|94.835.609
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|631.782.490
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3084
|17,3279
|% 0,35
|
|Euro
|17,5260
|17,5396
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,6193
|20,7227
|% -0,31
|
|Frank
|17,6442
|17,7505
|% 0,02
|
|Riyal
|4,5990
|4,6220
|% 0,36
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-3,23
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,97
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.618
|25,00
|
|Tam
|6.509
|6.609
|23,00
|
|Yarım
|3.186
|3.230
|10,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.617
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,15
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,39
|