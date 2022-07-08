CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,09Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,54Varsa İade Tutarı (TL)Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)73396,11Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 6,71Brüt Getiri (%)% 25,31Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)73396,11Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7Açıklamalar2022/1. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044406BIST