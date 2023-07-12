CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
12.07.2023 14:09
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,74
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
28872,99
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,66
Brüt Getiri (%)
% 11,62
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
28872,99
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
2023/1. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170839
BIST
'
17:136.410
En Düşük
|Değişim
|: 0,73%
|| 46,60
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.410
17:1326,1482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0548
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:1329,0295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2929
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0532
En Düşük
28,3967
17:131.645,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 22,89
|Açılış
|: 1.645,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.645,53
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:11
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|BAYRK
|6,83
|37.296.761
|% 9,98
|
|ADEL
|265,60
|239.048.112
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.577.407
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.111.802.650
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|270.315.657
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,08
|6.891.721.577
|% 3,38
|
|ISCTR
|14,97
|6.383.128.792
|% 3,10
|
|AKBNK
|23,30
|5.761.444.599
|% 6,49
|
|THYAO
|213,60
|5.584.442.977
|% -0,79
|
|EKGYO
|8,59
|4.732.642.692
|% 2,14
|
|EKGYO
|8,59
|4.732.642.692
|% 2,14
|
|YKBNK
|14,08
|6.891.721.577
|% 3,38
|
|ISCTR
|14,97
|6.383.128.792
|% 3,10
|
|SKBNK
|3,02
|946.739.185
|% 1,34
|
|AKBNK
|23,30
|5.761.444.599
|% 6,49
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1438
|26,1492
|% 0,21
|
|Euro
|29,0295
|29,0374
|% 1,05
|
|Sterlin
|33,8569
|34,0267
|% 0,58
|
|Frank
|29,9772
|30,1577
|% 1,37
|
|Riyal
|6,9476
|6,9824
|% 0,10
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|25,08
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|20,83
|
|Cumhuriyet
|10.947
|11.112
|132,00
|
|Tam
|10.596
|10.802
|142,00
|
|Yarım
|5.298
|5.426
|71,00
|
|Çeyrek
|2.657
|2.713
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,12
|0,70
|
|B. Petrol
|80,27
|80,27
|0,87
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26AYEN
Yüzde 5.38 oranında artışla 38.36 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 650, 353 adet işlem
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, ALARK
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, SAHOL
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 38 artarak (% 0.78 ) 5, 755
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LUKSK, FORMT, FORTE, PSDTC, PSDTC, GRNYO, EUYO, OYAYO, AYCES, EKIZ