CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
12.07.2023 14:09
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,23
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
1889
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,46
Brüt Getiri (%)
% 6,81
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
1889
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
2023/1. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170842
BIST
'
17:146.409
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 45,58
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
17:1426,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0563
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:1429,0407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,3041
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0532
En Düşük
28,3967
17:141.645,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 22,89
|Açılış
|: 1.645,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.645,53
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:12
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|KTLEV
|20,38
|223.112.273
|% 9,98
|
|ADEL
|265,60
|239.060.861
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.577.407
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.114.472.249
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|270.499.777
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,05
|6.899.704.575
|% 3,16
|
|ISCTR
|14,96
|6.398.456.293
|% 3,03
|
|AKBNK
|23,28
|5.767.404.762
|% 6,40
|
|THYAO
|213,60
|5.592.950.624
|% -0,79
|
|EKGYO
|8,59
|4.738.331.293
|% 2,14
|
|EKGYO
|8,59
|4.738.331.293
|% 2,14
|
|YKBNK
|14,05
|6.899.704.575
|% 3,16
|
|ISCTR
|14,96
|6.398.456.293
|% 3,03
|
|SKBNK
|3,02
|947.275.735
|% 1,34
|
|AKBNK
|23,28
|5.767.404.762
|% 6,40
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1429
|26,1482
|% 0,21
|
|Euro
|29,0206
|29,0295
|% 1,02
|
|Sterlin
|33,8565
|34,0263
|% 0,58
|
|Frank
|29,9814
|30,1620
|% 1,38
|
|Riyal
|6,9488
|6,9836
|% 0,12
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|24,11
|
|Altın Gr.
|1.644
|1.644
|21,56
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.591
|10.797
|137,00
|
|Yarım
|5.296
|5.423
|68,00
|
|Çeyrek
|2.656
|2.712
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,93
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|20,09
|20,11
|0,68
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|0,76
|