CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
12.07.2023 14:10
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,72
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
136582,89
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 5,76
Brüt Getiri (%)
% 45,97
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
136582,89
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 7
Açıklamalar
2023/1. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170846
BIST
'
17:146.409
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 45,58
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
17:1426,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0563
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:1429,0407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,3041
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0532
En Düşük
28,3967
17:141.645,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 22,89
|Açılış
|: 1.645,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.645,53
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:14
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|KTLEV
|20,38
|223.174.085
|% 9,98
|
|ADEL
|265,60
|239.072.016
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.597.389
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.121.597.872
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|270.697.681
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,08
|6.959.338.372
|% 3,38
|
|ISCTR
|14,99
|6.451.628.331
|% 3,24
|
|AKBNK
|23,40
|5.805.335.256
|% 6,95
|
|THYAO
|213,50
|5.612.085.948
|% -0,84
|
|EKGYO
|8,58
|4.749.425.144
|% 2,02
|
|EKGYO
|8,58
|4.749.425.144
|% 2,02
|
|YKBNK
|14,08
|6.959.338.372
|% 3,38
|
|ISCTR
|14,99
|6.451.628.331
|% 3,24
|
|SKBNK
|3,02
|951.682.196
|% 1,34
|
|AKBNK
|23,40
|5.805.335.256
|% 6,95
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1446
|26,1497
|% 0,22
|
|Euro
|29,0255
|29,0407
|% 1,06
|
|Sterlin
|33,8496
|34,0193
|% 0,56
|
|Frank
|29,9891
|30,1698
|% 1,41
|
|Riyal
|6,9477
|6,9826
|% 0,10
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|22,69
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|22,89
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.600
|10.806
|146,00
|
|Yarım
|5.300
|5.428
|73,00
|
|Çeyrek
|2.658
|2.714
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|20,14
|20,16
|0,73
|
|B. Petrol
|80,06
|80,06
|0,66
|