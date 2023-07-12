CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
12.07.2023 14:10
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,66
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
7205,37
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 7,01
Brüt Getiri (%)
% 13,13
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
7205,37
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
2023/1. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170847
BIST
'
17:146.408
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 45,26
|Açılış
|: 6.363
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
17:1426,1497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0563
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:1429,0407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,3041
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0532
En Düşük
28,3967
17:141.645,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 22,77
|Açılış
|: 1.645,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.645,53
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:12
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|KTLEV
|20,38
|223.131.532
|% 9,98
|
|ADEL
|265,60
|239.067.235
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.597.358
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.118.013.945
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|270.603.466
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,08
|6.921.819.678
|% 3,38
|
|ISCTR
|15,00
|6.416.333.179
|% 3,31
|
|AKBNK
|23,30
|5.775.109.325
|% 6,49
|
|THYAO
|213,60
|5.598.150.938
|% -0,79
|
|EKGYO
|8,59
|4.740.665.495
|% 2,14
|
|EKGYO
|8,59
|4.740.665.495
|% 2,14
|
|YKBNK
|14,08
|6.921.819.678
|% 3,38
|
|ISCTR
|15,00
|6.416.333.179
|% 3,31
|
|SKBNK
|3,02
|948.056.748
|% 1,34
|
|AKBNK
|23,30
|5.775.109.325
|% 6,49
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1429
|26,1482
|% 0,21
|
|Euro
|29,0206
|29,0295
|% 1,02
|
|Sterlin
|33,8613
|34,0311
|% 0,59
|
|Frank
|29,9851
|30,1657
|% 1,40
|
|Riyal
|6,9479
|6,9828
|% 0,11
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|23,89
|
|Altın Gr.
|1.642
|1.643
|20,33
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.584
|10.790
|130,00
|
|Yarım
|5.292
|5.420
|65,00
|
|Çeyrek
|2.654
|2.710
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,96
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,09
|0,66
|
|B. Petrol
|80,27
|80,27
|0,87
|