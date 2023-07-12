CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
12.07.2023 14:10
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,68
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
4963,7
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 6,89
Brüt Getiri (%)
% 13,99
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
4963,7
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 10
Açıklamalar
2023/1. Dönem Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170852
BIST
'
17:156.408
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 45,23
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
17:1526,1516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0582
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:1529,0384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,3018
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0532
En Düşük
28,3967
17:151.645,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 22,77
|Açılış
|: 1.645,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.645,53
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:13
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|KTLEV
|20,38
|223.182.910
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,83
|37.296.761
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.597.389
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.126.415.298
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|270.771.548
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,12
|7.015.311.872
|% 3,67
|
|ISCTR
|15,02
|6.505.478.762
|% 3,44
|
|AKBNK
|23,44
|5.877.980.556
|% 7,13
|
|THYAO
|213,60
|5.623.558.204
|% -0,79
|
|EKGYO
|8,58
|4.756.901.447
|% 2,02
|
|EKGYO
|8,58
|4.756.901.447
|% 2,02
|
|YKBNK
|14,12
|7.015.311.872
|% 3,67
|
|ISCTR
|15,02
|6.505.478.762
|% 3,44
|
|SKBNK
|3,02
|956.645.784
|% 1,34
|
|AKBNK
|23,44
|5.877.980.556
|% 7,13
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1446
|26,1497
|% 0,22
|
|Euro
|29,0255
|29,0407
|% 1,06
|
|Sterlin
|33,8496
|34,0193
|% 0,56
|
|Frank
|29,9891
|30,1698
|% 1,41
|
|Riyal
|6,9477
|6,9826
|% 0,10
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|23,76
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|20,47
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.584
|10.789
|129,00
|
|Yarım
|5.292
|5.420
|65,00
|
|Çeyrek
|2.654
|2.710
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,12
|0,69
|
|B. Petrol
|80,19
|80,19
|0,79
|