CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
20.01.2022 11:29
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yeni Unvan
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
20/01/2022
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995266
BIST
18:002.014
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -27,87
|Açılış
|: 2.056
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.066
En Düşük
1.984
18:0013,3241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1009
|Açılış
|: 13,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
13,5544
En Düşük
13,2648
18:0015,1256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1180
|Açılış
|: 15,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,4077
En Düşük
15,0672
18:00787,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -7,89
|Açılış
|: 788,64
|
|Önceki Kapanış
|: 795,77
|
802,08
En Düşük
783,58
BIST En Aktif Hisseler18:00
|RODRG
|19,36
|2.566.891
|% 10,00
|
|KRTEK
|10,78
|82.594.996
|% 10,00
|
|PKENT
|325,80
|99.063.474
|% 9,99
|
|SANEL
|8,71
|6.624.486
|% 9,97
|
|KAPLM
|42,78
|46.878.048
|% 9,97
|
|UZERB
|66,00
|1.807.278
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,84
|4.486.872
|% -9,88
|
|ADEL
|31,24
|12.079.640
|% -8,87
|
|ANELE
|2,24
|65.224.565
|% -8,20
|
|QNBFL
|89,00
|635.326
|% -7,58
|
|THYAO
|28,10
|4.728.287.964
|% 2,55
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|PETKM
|8,86
|2.516.205.207
|% -3,49
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,40
|933.931.816
|% -2,83
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|HALKB
|5,49
|1.790.893.348
|% 2,81
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3040
|13,3241
|% -0,75
|
|Euro
|15,0868
|15,1256
|% -0,77
|
|Sterlin
|18,0855
|18,1762
|% -0,82
|
|Frank
|14,4632
|14,5503
|% -1,00
|
|Riyal
|3,5334
|3,5511
|% -1,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|0,98
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-7,10
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|-10,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|-6,07
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|0,09
|
|B. Petrol
|88,98
|88,98
|0,54
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58AKFGY
Yüzde -9.88 oranında düşüşle 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 761, 171 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde -8.75 oranında düşüşle 83.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 669 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ASELS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -49 kaybederek (% -2.67 ) 1, 785
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, EKIZ, EDATA, KGYO, RODRG, SANEL, PKENT