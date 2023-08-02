CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
02.08.2023 09:28
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yeni Unvan
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/07/2023
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179494
BIST
'
10:197.201
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 32,95
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.235
10:1926,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0389
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,4330
En Düşük
26,9005
10:1929,6602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0520
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2683
En Düşük
29,5443
10:191.690,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,45
|Açılış
|: 1.690,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.716,04
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler10:19
|TETMT
|587,40
|2.996.146
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|MRSHL
|697,00
|32.158.965
|% 9,99
|
|SEYKM
|8,37
|7.649.586
|% 9,99
|
|UZERB
|269,80
|797.799
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|3.748.278
|% -9,98
|
|OYAYO
|36,98
|24.762.021
|% -7,92
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|THYAO
|235,00
|1.415.916.056
|% 1,73
|
|SASA
|65,45
|1.354.020.723
|% 1,63
|
|ASTOR
|114,30
|929.956.040
|% 1,06
|
|SMRTG
|73,90
|579.493.004
|% 6,79
|
|ASELS
|75,70
|577.136.729
|% 1,54
|
|EKGYO
|8,62
|367.340.977
|% 0,58
|
|YKBNK
|14,27
|534.393.127
|% -0,42
|
|GSDHO
|6,01
|206.054.820
|% 4,89
|
|IHYAY
|1,39
|46.868.955
|% 8,59
|
|ZOREN
|4,32
|117.956.932
|% 0,93
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9576
|26,9746
|% 0,14
|
|Euro
|29,6504
|29,6602
|% 0,18
|
|Sterlin
|34,3422
|34,5144
|% 0,07
|
|Frank
|30,6646
|30,8493
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1679
|7,2039
|% 0,13
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|5,72
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,64
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.060
|11.154
|23,00
|
|Yarım
|5.534
|5.602
|11,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.801
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,06
|21,08
|0,03
|
|B. Petrol
|85,62
|85,62
|0,71
|