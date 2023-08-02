CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanCİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONUYeni UnvanQNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi26/07/2023AçıklamalarFon Ünvan Değişikliğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179496BIST