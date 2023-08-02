CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
02.08.2023 09:32
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Yeni Unvan
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/07/2023
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179514
BIST
'
10:217.214
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 44,99
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.235
10:2126,9747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0390
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,4330
En Düşük
26,9005
10:2129,6663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0581
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2683
En Düşük
29,5443
10:211.689,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.689,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.716,04
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler10:21
|TETMT
|587,40
|2.996.146
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|MRSHL
|697,00
|32.158.965
|% 9,99
|
|SEYKM
|8,37
|7.649.586
|% 9,99
|
|UZERB
|269,80
|797.799
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|3.748.278
|% -9,98
|
|OYAYO
|36,98
|24.762.021
|% -7,92
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|THYAO
|235,00
|1.415.916.056
|% 1,73
|
|SASA
|65,45
|1.354.020.723
|% 1,63
|
|ASTOR
|114,30
|929.956.040
|% 1,06
|
|SMRTG
|73,90
|579.493.004
|% 6,79
|
|ASELS
|75,70
|577.136.729
|% 1,54
|
|EKGYO
|8,62
|367.340.977
|% 0,58
|
|YKBNK
|14,27
|534.393.127
|% -0,42
|
|GSDHO
|6,01
|206.054.820
|% 4,89
|
|IHYAY
|1,39
|46.868.955
|% 8,59
|
|ZOREN
|4,32
|117.956.932
|% 0,93
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9605
|26,9747
|% 0,14
|
|Euro
|29,6550
|29,6663
|% 0,20
|
|Sterlin
|34,3422
|34,5144
|% 0,07
|
|Frank
|30,6646
|30,8493
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1679
|7,2039
|% 0,13
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|5,72
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,64
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.060
|11.154
|23,00
|
|Yarım
|5.534
|5.602
|11,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.801
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,06
|21,08
|0,03
|
|B. Petrol
|85,62
|85,62
|0,71
|
Seans Raporu
10:21
daha fazla
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10:36CUSAN
Yüzde 5.02 oranında artışla 23.02 lira fiyatla işlem gören hissede 708, 979 adet işlem
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10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 33 artarak (% 0.43 ) 7, 845
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10:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, ASTOR
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10:35XU100
Endeks 7, 201 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 17, 243.00 milyon TL de
-
10:35DOGUB
Yüzde 6.13 oranında artışla 14.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 572, 890 adet işlem