CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
06.11.2020 15:32
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.' nin sisteminden kaynaklı gecikme nedeni ile Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun Takasbank nezdindeki serbest hesabına çözülmesi gereken 2.017.619,98 TL tutar çözülememiştir. Bu sebeple fon kurucusundan ilgili tutarın kredi olarak alınıp nakit ihtiyacının karşılanmasına herhangi bir faiz ödenmemesine ve ilgili tutarın 03.11.2020 tarihinde kurucu hesabına geri alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886643
BIST
16:501.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,92
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
16:508,5704
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1544
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5704
En Düşük
8,4044
16:5010,1908
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,2265
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1911
En Düşük
9,9273
16:50539,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 12,22
|Açılış
|: 539,77
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
539,91
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:50
|MARKA
|4,62
|26.152.531
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.104.102
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.839.226
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,46
|1.438.887.304
|% 4,22
|
|GARAN
|6,96
|1.413.470.525
|% 0,00
|
|TSKB
|2,21
|776.049.590
|% 4,25
|
|SISE
|6,55
|650.583.978
|% -1,21
|
|FENER
|35,92
|548.930.806
|% 4,54
|
|KRDMD
|3,46
|1.438.887.304
|% 4,22
|
|TSKB
|2,21
|776.049.590
|% 4,25
|
|SKBNK
|1,88
|456.697.216
|% 3,30
|
|YKBNK
|2,32
|501.653.497
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,80
|380.528.949
|% 1,12
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5651
|8,5704
|% 1,83
|
|Euro
|10,1808
|10,1908
|% 2,27
|
|Sterlin
|11,2203
|11,2766
|% 1,73
|
|Frank
|9,4907
|9,5479
|% 2,42
|
|Riyal
|2,2771
|2,2885
|% 1,79
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|540
|540
|12,26
|
|Cumhuriyet
|3.563
|3.617
|91,00
|
|Tam
|3.553
|3.644
|98,17
|
|Yarım
|1.717
|1.763
|47,48
|
|Çeyrek
|861
|881
|23,74
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|0,20
|
Seans Raporu
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