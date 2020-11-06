CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarCigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.' nin sisteminden kaynaklı gecikme nedeni ile Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun Takasbank nezdindeki serbest hesabına çözülmesi gereken 113.351,93 TL tutar çözülememiştir. Bu sebeple fon kurucusundan ilgili tutarın kredi olarak alınıp nakit ihtiyacının karşılanmasına herhangi bir faiz ödenmemesine ve ilgili tutarın 03.11.2020 tarihinde kurucu hesabına geri alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886644BIST