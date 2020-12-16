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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

16.12.2020 19:16



CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

SPK'nın 15/12/2020 Tarih ve E-12233903-325.07-12868 Sayılı yazısı ile Fonlarımızın Ünvan, İçtüzük, İzahname ve Mevzuatsal değişiklikleri onaylanmıştır.
Yapılan değişikliklere ilişkin tadil metinleri Ek'te yer almaktadır.
Kamuoyunu duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893567


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