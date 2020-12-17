CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
17.12.2020 16:41
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
SPK'nın 15/12/2020 Tarih ve E-12233903-325.07-12868 Sayılı yazısı ile Fonlarımızın Ünvan, İçtüzük, İzahname ve Mevzuatsal değişiklikleri onaylanmıştır.
Yapılan değişikliklere ilişkin tadil metinleri Ek'te yer almaktadır.
Kamuoyunu duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893667
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|YAPRK
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|1.471.338
|% 9,99
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|BRYAT
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|73.297.311
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|ALCAR
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|35.413.074
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|ORMA
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|119.672
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|PGSUS
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|GARAN
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|ODAS
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|1.192.304.246
|% -2,22
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|ISGYO
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|ISGYO
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|809.329.649
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|EKGYO
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|ODAS
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|% -2,22
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|TSKB
|1,69
|456.104.916
|% -2,87
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|ALBRK
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|490.889.528
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|17:56
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,7216
|7,7246
|% -1,00
|
|Euro
|9,4724
|9,4799
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,4718
|10,5243
|% -0,26
|
|Frank
|8,7050
|8,7575
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|Riyal
|2,0532
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|% -1,02
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|17:56
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.892
|1.892
|27,35
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|Altın Gr.
|471
|471
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,09
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|B. Petrol
|51,45
|51,45
|0,38
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