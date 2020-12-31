CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
31.12.2020 08:48
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tanım Formu Tadil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895819
BIST
10:081.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.482
En Düşük
1.479
10:087,3696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0136
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3940
En Düşük
7,3615
10:089,0733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0092
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0957
En Düşük
9,0335
10:08447,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,75
|Açılış
|: 447,71
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
450,87
En Düşük
446,98
BIST En Aktif Hisseler10:08
|PKENT
|913,00
|434.588
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,78
|11.983.103
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,26
|1.258.799
|% 9,97
|
|TGSAS
|12,71
|1.363.186
|% 9,95
|
|SEYKM
|37,30
|1.221.911
|% 9,71
|
|BASCM
|14,22
|62.895
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,46
|389.080
|% -9,90
|
|PAMEL
|22,00
|23.078
|% -7,09
|
|KARTN
|95,00
|7.313.248
|% -5,00
|
|ALCAR
|362,10
|4.286.224
|% -4,99
|
|GUBRF
|86,60
|457.415.319
|% 3,03
|
|ARZUM
|28,58
|215.963.632
|% 4,54
|
|ASELS
|18,37
|82.883.577
|% -0,38
|
|PETKM
|5,07
|62.168.381
|% 0,20
|
|KRDMD
|5,79
|61.350.752
|% 1,05
|
|YKBNK
|3,10
|38.727.357
|% 0,32
|
|PETKM
|5,07
|62.168.381
|% 0,20
|
|AFYON
|5,11
|58.715.887
|% 1,39
|
|KRDMD
|5,79
|61.350.752
|% 1,05
|
|TSKB
|1,80
|16.082.544
|% 0,00
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3654
|7,3696
|% -0,18
|
|Euro
|9,0592
|9,0733
|% 0,10
|
|Sterlin
|10,0231
|10,0733
|% -0,01
|
|Frank
|8,3317
|8,3819
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9599
|1,9697
|% -0,12
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-5,89
|
|Altın Gr.
|448
|449
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,43
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,60
|51,60
|-0,03
|