CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar01.02.2021 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. nezdinde dönen 30.000 TL mevduatın ilgili hesaplara transferi işlem saatlerinde gerçekleşmemiştir. Bu sebeple QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş' den 27.500 TL tutarın kredi olarak alınıp nakit ihtiyacının karşılanmasına, herhangi bir faiz ödenmemesine ve ilgili tutarın 02.02.2020 tarihinde QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş hesabına geri alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907017BIST