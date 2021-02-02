CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
02.02.2021 17:40
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.02.2021 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. nezdinde dönen 30.000 TL mevduatın ilgili hesaplara transferi işlem saatlerinde gerçekleşmemiştir. Bu sebeple QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş' den 27.500 TL tutarın kredi olarak alınıp nakit ihtiyacının karşılanmasına, herhangi bir faiz ödenmemesine ve ilgili tutarın 02.02.2020 tarihinde QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş hesabına geri alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907017
BIST
18:051.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,98
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
18:057,1927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
18:058,6529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
18:05423,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -6,29
|Açılış
|: 423,69
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|3,96
|18.335.259
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|4.525.049
|% 10,00
|
|YESIL
|220,00
|16.289.586
|% 10,00
|
|DURDO
|12,54
|28.795.461
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.671.834
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.850.745
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,40
|1.724.902
|% -9,98
|
|TACTR
|28,86
|7.042.215
|% -9,98
|
|SUMAS
|65,90
|338.484
|% -9,97
|
|NIBAS
|36,00
|53.513.352
|% -9,95
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|GARAN
|9,69
|1.665.152.012
|% 2,22
|
|KOZAL
|121,30
|1.508.519.091
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|SISE
|7,56
|1.174.549.755
|% 2,30
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|TSKB
|1,84
|467.963.895
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|859.058.625
|% -3,14
|
|SKBNK
|1,48
|307.984.915
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1885
|7,1927
|% 0,09
|
|Euro
|8,6473
|8,6529
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,7560
|9,8049
|% -0,41
|
|Frank
|7,9566
|8,0046
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9093
|1,9189
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-24,43
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-6,21
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|-1,82
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,46
|
|B. Petrol
|57,73
|57,73
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
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17:59LOGO
Yüzde 4.58 oranında artışla 144.00 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 993 adet işlem
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17:58GEREL
Yüzde 6.32 oranında artışla 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 222, 650 adet işlem
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17:57ARZUM
Yüzde 8.38 oranında artışla 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 752, 191 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 26, 986.00 milyon TL de
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17:55ALCTL
Yüzde 6.03 oranında artışla 30.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 330, 527 adet işlem