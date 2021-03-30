CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
30.03.2021 17:07
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Katılımcılara duyuru metni ve SPK izin yazısı ekte yer almaktadır.
Bilgilerinize.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921859
BIST
18:051.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,22
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
18:058,3364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1369
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
18:059,8019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1342
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
18:05450,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,22
|Açılış
|: 450,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|621,50
|155.243.671
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.379.379
|% 10,00
|
|LUKSK
|80,50
|10.861.577
|% 9,97
|
|BLCYT
|17,24
|89.332.981
|% 9,95
|
|GLRYH
|11,16
|19.951.821
|% 9,95
|
|YESIL
|108,00
|32.690.723
|% -10,00
|
|IZFAS
|9,63
|12.195.216
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|22.891.023
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|46.760.828
|% -9,98
|
|VAKKO
|12,57
|14.057.202
|% -9,96
|
|THYAO
|12,71
|905.929.283
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|SISE
|7,36
|812.523.251
|% -0,67
|
|VESTL
|38,12
|645.420.889
|% 0,42
|
|KOZAL
|115,20
|612.313.026
|% -2,37
|
|EKGYO
|1,93
|884.519.947
|% -4,93
|
|TSKB
|1,35
|329.019.647
|% -2,17
|
|YKBNK
|2,19
|371.690.323
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,11
|178.606.364
|% -2,63
|
|OSTIM
|2,94
|329.193.276
|% -1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3307
|8,3364
|% 1,67
|
|Euro
|9,7791
|9,8019
|% 1,39
|
|Sterlin
|11,3745
|11,4315
|% 1,20
|
|Frank
|8,7797
|8,8326
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2107
|2,2218
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-25,30
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,17
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,26
|64,26
|-0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59EUYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 4.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 160 adet işlem
-
17:58AVGYO
Yüzde 6.40 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 239 adet işlem
-
17:57BRSAN
Yüzde 5.07 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 875 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 6.71 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 024 adet işlem
-
17:55EUYO
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 638 adet işlem