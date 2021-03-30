CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne yönelik Saha kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notu "A1" iken "A1+" seviyesine yükseltilmiştir. Uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu da "A+" iken "AA-" seviyesine yükseltilmiş, görünüm ise "stabil" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921984BIST