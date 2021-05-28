CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan İş Faktoring A.Ş.'ye yönelik, Saha Rating tarafından yapılan duyuruda Şirketin 24 Nisan 2019 tarihinde imzalanmış olan Kredi Derecelendirme Sözleşmesinin karşılıklı mutabakatla yenilenmediği ve İş Faktoring A.Ş.'nin DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'den aldığı raporla yeni kredilendirme notunu kamuya açıklamış olmasından dolayı 15 Ekim 2020 tarihinde taraflarınca yayınlanmış olan Kredi Derecelendirme Raporunun geçerliliğini yitirdiğini belirtmiştir.DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından İş Faktoring A.Ş'nin uzun vadeli ulusal kredi notu AA- olarak, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A-1 olarak belirlenmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938792BIST