CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
28.05.2021 18:51
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan İş Faktoring A.Ş.'ye yönelik, Saha Rating tarafından yapılan duyuruda Şirketin 24 Nisan 2019 tarihinde imzalanmış olan Kredi Derecelendirme Sözleşmesinin karşılıklı mutabakatla yenilenmediği ve İş Faktoring A.Ş.'nin DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'den aldığı raporla yeni kredilendirme notunu kamuya açıklamış olmasından dolayı 15 Ekim 2020 tarihinde taraflarınca yayınlanmış olan Kredi Derecelendirme Raporunun geçerliliğini yitirdiğini belirtmiştir.
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından İş Faktoring A.Ş'nin uzun vadeli ulusal kredi notu AA- olarak, kısa vadeli ulusal kredi notu ise A-1 olarak belirlenmiştir. Her iki vade için de görünüm stabildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938792
BIST
18:051.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.423
En Düşük
1.401
18:058,5724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0742
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
18:0510,4625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0739
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
18:05522,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,35
|Açılış
|: 522,61
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5688
|8,5725
|% 0,87
|
|Euro
|10,4512
|10,4633
|% 0,72
|
|Sterlin
|12,1166
|12,1774
|% 0,69
|
|Frank
|9,4853
|9,5425
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2767
|2,2881
|% 0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|0,91
|
|Altın Gr.
|522
|522
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,05
|
|B. Petrol
|69,38
|69,38
|0,18
|