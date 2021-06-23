CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2021 15:24
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
22.06.2021 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş nezdinde dönen 65.000 TL mevduatın ilgili hesaplara transferi işlem saatlerinde gerçekleşmemiştir. Bu sebeple fon kurucusundan 33,475.54 TL tutarın kredi olarak alınıp nakit ihtiyacının karşılanmasına herhangi bir faiz ödenmemesine ve ilgili tutarın 23.06.2021 tarihinde kurucu hesabına geri alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943755
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|14,98
|26.526.081
|% 9,99
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|TKURU
|185,20
|15.783.803
|% 9,98
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|OZBAL
|12,24
|75.591.237
|% 9,97
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|DAGHL
|13,69
|22.007.712
|% 9,96
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|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
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|BOBET
|5,27
|76.415.997
|% -6,73
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|ESCOM
|5,83
|43.320.549
|% -5,97
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|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|THYAO
|14,54
|950.465.228
|% -1,49
|
|EKGYO
|2,09
|947.727.016
|% -2,79
|
|GARAN
|8,27
|872.655.908
|% -0,60
|
|KOZAL
|123,30
|634.037.496
|% 1,57
|
|HALKB
|5,27
|622.763.462
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|947.727.016
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,18
|280.524.017
|% -0,91
|
|HALKB
|5,27
|622.763.462
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|872.655.908
|% -0,60
|
|THYAO
|14,54
|950.465.228
|% -1,49
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6136
|8,6154
|% -0,40
|
|Euro
|10,3041
|10,3110
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,0492
|12,1096
|% 0,17
|
|Frank
|9,3875
|9,4440
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2967
|2,3082
|% -0,13
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.791
|1.791
|12,21
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|Altın Gr.
|496
|496
|1,08
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|Cumhuriyet
|3.285
|3.335
|-4,00
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|Tam
|3.269
|3.352
|-5,66
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|Yarım
|1.580
|1.621
|-2,74
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|Çeyrek
|793
|811
|-1,37
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|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,41
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|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,05
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|B. Petrol
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|75,81
|1,00
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