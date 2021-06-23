CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar22.06.2021 tarihinde Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş nezdinde dönen 65.000 TL mevduatın ilgili hesaplara transferi işlem saatlerinde gerçekleşmemiştir. Bu sebeple fon kurucusundan 33,475.54 TL tutarın kredi olarak alınıp nakit ihtiyacının karşılanmasına herhangi bir faiz ödenmemesine ve ilgili tutarın 23.06.2021 tarihinde kurucu hesabına geri alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943755BIST